A Federação Cearense de Futebol (FCF) emitiu uma nota oficial contestando a punição aplicada ao Sport pela Segunda Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) devido ao atentado sofrido pela delegação do Fortaleza, no dia 22 de fevereiro. A entidade vai recorrer à sentença e não nega pedir a exclusão do clube pernambucano.