Eliminado antes do mata-mata do Paulistão, o Corinthians trabalha forte de olho na estreia na Copa Sul-Americana, dia 2 de abril, em visita ao Racing, no Uruguai. E, nesta segunda-feira, o técnico António Oliveira "ganhou" três reforços. Fausto Vera e Igor Coronado treinaram normalmente após se recuperarem de lesão, e Diego Palacios fez parte dos trabalhos com os companheiros.