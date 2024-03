A Real Federação Espanhola de Futebol anunciou, nesta sexta-feira, a lista de 26 jogadores que vão defender a seleção da Espanha nos amistosos diante do Brasil e da Colômbia, marcados para o final do mês de março. A novidade da relação é a presença de Pau Cubarsí, zagueiro de apenas 17 anos, do Barcelona.