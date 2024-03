Em um clássico que reeditou a Supercopa do Brasil deste ano, São Paulo e Palmeiras dividiram o protagonismo com a arbitragem. O empate em 1 a 1, pela 11ª rodada da fase de grupos do Paulistão, teve o VAR como figura chave na marcação do pênalti que originou o gol de empate alviverde, convertido por Raphael Veiga, além de uma possível penalidade não marcada para os são-paulinos, que reclamaram.