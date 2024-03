Mais jovem jogador a marcar um gol em Wembley, o atacante Endrick realizou um treinamento neste domingo, no CT do Arsenal, nos arredores de Londres. Em entrevista ao site da CBF, o atacante do Palmeiras compartilhou como foi sua noite após fazer história no icônico estádio inglês, marcando um gol com apenas 17 anos e 264 dias.