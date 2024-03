O atacante Endrick, do Palmeiras, foi colocado como o centroavante sub-21 mais promissor do mundo em ranking organizado pelo Observatório do Futebol, grupo de pesquisa do Centro Internacional de Estudos Esportivos (CIES). Aos 17 anos, ele tem a companhia de outros dois brasileiros no top-10 organizado pela instituição: Vitor Roque, de 19, do Barcelona, que está em segundo lugar na lista, e Marcos Leonardo, de 20, do Benfica, o décimo colocado.