Quarto jogador mais jovem a vestir a camisa da seleção brasileira, atrás apenas de Pelé, Edu e Coutinho, Endrick foi escolhido como novo embaixador da Panini para o álbum de figurinhas oficial da Copa América, que acontece nos Estados Unidos, entre junho e julho. A partir desta segunda-feira, o produto, que mexe com todo o público que ama esportes, desde crianças até adultos, estará disponível em todo o Brasil, com destaque para o jogador do Palmeiras.