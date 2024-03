A dívida do Corinthians é um assunto de disputa política do clube. O ex-presidente Duilio Monteiro publicou uma nota neste domingo, em que ataca a atual gestão, de Augusto Melo. Além de alegar "amadorismo" e "fuga de responsabilidades", Duilio posiciona-se sobre notícias recentes em que Melo acusava gastos do comando anterior com carros blindados e inadimplência de camarotes. A saída de Matías Rojas, por não receber salários, também foi um assunto abordado.