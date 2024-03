Dupla número 1 do mundo, Duda e Ana Patrícia confirmaram o favoritismo e garantiram a primeira vaga do Brasil no vôlei de praia nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. A classificação foi assegurada após conseguirem avanças às quartas de final da etapa de Doha do Circuito Mundial. Nesta quinta-feira, elas venceram as suíças Vergé-Dépré e Mader por 2 a 1, com parciais de 15/21, 21/15 e 15/8.