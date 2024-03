Douglas Costa pode desfalcar o Fluminense, sábado, no jogo de ida das semifinais do Campeonato Carioca contra o Flamengo, sábado, às 21 horas, no Maracanã. O atacante teve diagnosticada, nesta terça-feira, uma lesão em um músculo da coxa direita sofrida na derrota, por 4 a 2, diante do Botafogo, no domingo.