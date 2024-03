Há tempos que a seleção brasileira era questionada por não encarar rivais de alto quilate. E coube a Dorival Júnior a difícil tarefa de ter duas campeãs mundiais pela frente logo em sua estreia no comando da equipe nacional. Nesta terça-feira, após empate por 3 a 3 com a Espanha, em Madri, somado à vitória por 1 a 0 sobre a Inglaterra, o treinador não escondeu a surpresa com a largada acima do esperado.