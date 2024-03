Dorival Júnior anunciou nesta sexta-feira na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio, sua primeira convocação como treinador da seleção. E como era de se esperar, a lista veio recheada de novidades. Além do retorno de Lucas Paquetá, as surpresas entre os 26 convocados para amistosos com Inglaterra e Espanha são Rafael, Yan Couto, Beraldo, Murilo, Wendell, Ayrton Lucas, João Gomes, Savinho e Pablo Maia. A missão do novo comandante é resgatar a confiança do torcedor com a equipe após quatro jogos sem vitórias e futebol ruim. Leila Pereira, presidente do Palmeiras, será a chefe da delegação.