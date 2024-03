Favorito ao título, Novak Djokovic surpreendeu a todos ao ser derrotado pelo italiano Luca Nardi, 123º do mundo, por 2 sets a 1, parciais de 6/4, 3/6 e 6/3, em 2h22 de confronto, na madrugada desta terça, pelo Masters 1000 de Indian Wells. Ao fim do duelo, ele reconheceu a superioridade do rival, atual 123º do mundo e a sua atuação abaixo do esperado.