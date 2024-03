A eliminação do Fluminense para o Flamengo na semifinal do Campeonato Carioca foi vista como normal para o técnico Fernando Diniz. O que irritou o treinador foram as críticas, principalmente sobre a escalação nos últimos jogos. Neste sábado, no empate sem gols no clássico, ele iniciou o duelo com Marquinhos improvisado na lateral e André na defesa, o que não agradou alguns torcedores e gerou um forte desabafo por parte do comandante do atual campeão da Copa Libertadores.