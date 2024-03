Fernando Diniz perdeu a paciência com alguns jornalistas após a eliminação do Fluminense na semifinal do Carioca, no sábado, chamando-os de "comentaristas de resultados" e de "câncer do futebol". Nesta quinta-feira, mais calmo e de cabeça fria, o treinador abriu a coletiva pedindo desculpas pelo tom agressivo e já projetando como espera o time para o futuro. No dia 3 de abril a equipe estreia na Libertadores contra o Alianza Lima, no Peru.