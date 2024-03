Técnico do Fluminense, Fernando Diniz afirmou que sua equipe não existiu na derrota para o Flamengo por 2 a 0 na primeira partida da semifinal do Carioca, neste sábado, no Maracanã. "O time não existiu. Se fosse só por canta da marcação, o time teria trocado passes com mais velocidade e criado mais chances", afirmou Fernando Diniz. "Mas a gente não criou e não marcou."