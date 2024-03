Abalado e com lágrimas nos olhos. Essa foi a reação de Angel Di María após saber das ameaças que foram direcionadas a sua família em função da sua declaração de encerrar a carreira em Rosário, sua cidade natal. De acordo com o jornal português "A Bola", o meio-campo Rodrigo De Paul contou um pouco sobre o lado emocional do companheiro após o incidente.