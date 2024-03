Após um ano de resultados ruins tanto no aspecto de resultados, como de planejamento, o lateral Danilo assumiu a sua condição de líder do grupo da seleção brasileira na entrevista coletiva desta sexta-feira para apontar uma luz no fim do túnel no amistoso que o Brasil vai realizar neste sábado, diante da Inglaterra, no primeiro compromisso da equipe nacional pela Data Fifa.