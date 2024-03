Cuca é o novo técnico do Athletico Paranaense. A informação foi divulgada primeiramente pelo GE e confirmada pelo Estadão nesta segunda-feira. O treinador fechou contrato de um ano com o time rubro-negro e assume o cargo após a demissão do colombiano Juan Carlos Osorio. Este será o primeiro trabalho de Cuca após o Tribunal Regional de Berna-Mitteland, na Suíça, anular a sentença de 1989 que condenou o técnico por manter relação sexual sem consentimento com uma menina de 13 anos. O caso aconteceu em 1987, quando ele era jogador do Grêmio, durante um excursão do time ao país europeu.