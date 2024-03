Cruzeiro e Tombense empataram, sem gols, neste domingo, pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Mineiro. No jogo de volta, semana que vem, o Cruzeiro, que terminou a partida com nove jogadores, joga por novo empate para garantir vaga na decisão. A Federação Mineira de Futebol (FMF) deve definir a data e horário do jogo de volta nesta segunda-feira.