Os aportes do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF, na sigla em inglês) no futebol do país mostram resultados em cifras e nos astros que chegam para tornar o campeonato local mais atraente. Cristiano Ronaldo foi um dos primeiros a fazer o movimento, quando se transferiu para o Al-Nassr. Menos de um ano depois, ele saltou para o terceiro lugar do ranking de atletas mais bem pagos da história. A lista foi atualizada pelo Sportico, portal especializado em negócios do esporte, no último dia 7, e aponta apenas homens no Top 10.