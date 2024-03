Na reta final de recuperação de cirurgia no joelho esquerdo, o goleiro belga Thibaut Cortois sofreu um duro golpe nesta terça-feira, durante treinamento do Real Madrid. Com fortes dores no joelho direito, ele deixou a atividade aos prantos. Após ser submetido a exames, o atleta teve confirmada uma ruptura do menisco do joelho esquerdo.