O Real Madrid anunciou, nesta quarta-feira, que o goleiro Thibaut Cortois foi submetido a uma cirurgia no joelho direito. De acordo com o clube espanhol, a intervenção foi um sucesso e o jogador agora inicia a fase de recuperação com fisioterapia. A nova contusão, no entanto, põe em dúvida a participação do jogador na Eurocopa.