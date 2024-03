Quem esperava um jogo complicado para o Corinthians se enganou. O São Bernardo, dono de uma das melhores campanhas do Paulistão - apesar de eliminado no Estadual -, esteve irreconhecível em campo. O time alvinegro se aproveitou da fragilidade do adversário, decidiu ainda no primeiro tempo e se classificou, nesta quinta-feira, para a terceira fase da Copa do Brasil com uma tranquila vitória por 2 a 0.