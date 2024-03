Rodrigo Garro e Romero passaram boa parte do treino desta sexta-feira no aprimoramento das cobranças de falta para tentar 'furar' a retranca que o Santo André deverá armar na partida deste sábado, às 16 horas, na Neo Química Arena, pela 11ª e penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista.