A fase de grupos da Copa Sul-Americana está chegando. Nesta segunda-feira, a partir das 20h (de Brasília), ocorre o sorteio que define as chaves da competição continental. A cerimônia será realizada na sede da Conmebol, na cidade de Luque, no Paraguai. A competição conta com os brasileiros Red Bull Bragantino, Athletico-PR, Internacional, Fortaleza, Cuiabá, Corinthians e Cruzeiro. A transmissão do evento será feita pela ESPN.