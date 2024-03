O júri dos sete acusados de envolvimento na morte do jogador de futebol Daniel Corrêa Freitas, ex-São Paulo e Botafogo, começou na manhã desta segunda-feira (18). O jogador foi encontrado morto em 27 de outubro de 2018, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, no Paraná, onde ocorre o julgamento. As informações são da RPC e do portal G1.