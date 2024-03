O técnico Arthur Elias anunciou nesta sexta-feira as jogadoras que defenderão a seleção brasileira na She Believes Cup, nos Estados Unidos, e mostrou que a ausência de Cristiane e Marta na Copa Ouro da Concacaf era realmente para observar outras opções para o futuro. Com as experientes de volta, assim como a goleira Lorena, recuperada de problema grave no joelho, o técnico convocou 23 atletas.