O Bahia garantiu seu passaporte para a terceira fase da Copa do Brasil no sufoco. Nesta terça-feira, o time baiano levou um susto ao sofrer o empate por 2 a 2 no fim, e precisou das penalidades para superar o Caxias por 6 a 5, no estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS), em jogo único da segunda fase. O segundo gol anotado por Thaciano foi o de número 10.000 da história do clube do nordeste.