O atacante Clayton Silva foi apresentado pelo Vasco nesta quinta-feira, mas já viveu todo o time de emoção no novo clube. Ele chegou no dia de jogo da Copa do Brasil e já torceu para os novos companheiros contra o Água Santa (vitória nos pênaltis). Mesmo sem treinar com os titulares, foi escalado desde o início diante do Nova Iguaçu na ida da semifinal do Carioca e agora esperar ajudar no duelo de volta, no domingo, em seu "maior desafio da carreira."