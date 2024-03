A CBF divulgou na noite desta quarta-feira a tabela básica da Série B do Campeonato Brasileiro 2024 com a data-base de todas as 38 rodadas da competição. A rodada de abertura está prevista para os dias 19, 20 e 21 de abril. Na tabela divulgada, é possível ver a ordem dos confrontos por rodada e as possíveis datas. Somente nos próximos dias que essas rodadas serão desmembradas com informações atualizadas de data, horário e transmissão.