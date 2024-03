O norueguês Casper Ruud (número 9 do mundo) venceu nesta quarta-feira (13) o veterano francês Gaël Monfils (de 37 anos e 54º do mundo) em três sets, com parciais de 3-6, 7-6 (7/3) e 6-4, e avançou às quartas de final do Masters 1000 de Indian Wells, na Califórnia.