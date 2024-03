A eliminação do São Paulo no Campeonato Paulista foi frustrante, com pênaltis perdidos na disputa diante do Novorizontino no MorumBis. Na série, James Rodríguez, uma das referências técnicas da equipe, ficou fora das cinco primeiras cobranças. O técnico Thiago Carpini justificou que a ordem foi definida pela disposição dos atletas. Ele também não bateu na disputa de um contra um, as alternadas.