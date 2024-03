Passada mais de uma semana do último Choque-Rei, Carlos Belmonte decidiu pedir desculpas a Abel Ferreira por ter xingando o treinador de "português de m..." após o tenso e controverso clássico no MorumBis, válido pela penúltima rodada da fase de grupos do Paulistão. Nesta terça-feira, o diretor do São Paulo apareceu em vídeo pedindo perdão ao técnico, ao Palmeiras e à comunidade portuguesa.