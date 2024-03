Carlos Alcaraz tem somente 20 anos, mas já acumula vitórias marcantes sobre os gigantes tenistas do circuito. Nesta terça-feira, em Indian Wells, o número 2 do mundo encarou um rival ao qual perdeu no único encontro e, portanto, jogou com sentimento de vingança. Ainda amargando a dor da eliminação em Roma no ano passado, poucos dias após celebrar aniversário, desta vez o espanhol não deu chances para a surpresa húngara Fabian Marozsan, ganhando por duplo 6/3 e avançando às quartas de final do Masters 1000 após 1h15 de jogo.