Conquistar o acesso na Série B do Campeonato Brasileiro é o principal objetivo do Santos na temporada, mas o técnico Fábio Carille quer que o Paulistão seja a competição mais importante para o clube neste momento. Não à toa, a equipe alvinegra está na final, o que não acontecia desde 2016. O primeiro duelo com o Palmeiras será neste domingo, às 18h, na Vila Belmiro.