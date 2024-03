O técnico Thiago Carpini vai enfrentar uma 'dor de cabeça' ao longo da semana, durante a preparação para o duelo com o Novorizontino, marcado para este domingo, às 18h, no MorumBis, pelas quartas de final do Paulistão. O treinador ainda não sabe se poderá contar com o atacante Calleri, que vem sentindo dores na posterior da perna direita após o rompimento de um cisto de Baker, que pode gerar inflamação no local.