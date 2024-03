Ausência bastante lamentada pelos torcedores nas quartas de final do Campeonato Paulista, o atacante Calleri não deve ser problema para a estreia do São Paulo na Copa Libertadores, dia 4 de abril, em Córdoba, na Argentina, diante do Talleres. O centroavante correr em volta do campo no CT da Barra Funda nesta segunda-feira e deu mostras que não sente mais a lesão que o tirou do jogo com o Novorizontino.