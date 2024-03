O Brasil pode garantir mais quatro vagas nos Jogos de Paris-2024 neste sábado, nas finais do Pré-olímpico de remo, na Lagoa Rodrigo de Freitas. As duas últimas vagas à decisão foram definidas nesta sexta-feira, com Lucas Verthein, no Single Skiff, e com Evaldo Becker e Piedro Tuchtenhagen, no Double Skiff Peso Leve. Eles venceram suas séries e garantiram a classificação.