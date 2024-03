Borré parece não querer perder tempo para começar sua aventura de sucesso com a camisa do Internacional e revelou, nesta quarta-feira, durante a apresentação oficial, que vem assistindo jogos do time para saber como os novos companheiros atuam para se entrosar o mais breve possível. De quebra, garantiu que não v~e problemas em jogar ao lado do equatoriano Enner Valencia, mesmo tendo características parecidas.