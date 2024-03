Eliminada na terceira rodada de simples no WTA 1000 de Miami na noite deste sábado, a paulista Beatriz Haddad Maia enfrentou outro revés difícil nas duplas, no torneio disputado no piso duro. Neste domingo, a brasileira e a norte-americana Taylor Townsend, cabeças de chave número 6, foram derrotadas de virada pelas também norte-americanas Asia Muhammad e Alycia Parks, com parciais de 2/6, 6/4 e 13-11, e deram adeus à competição.