No segundo encontro em menos de um mês, a brasileira Bia Haddad novamente perdeu da britânica Katie Boulter e foi eliminada na terceira rodada do WTA 1000 de Miami. Diferentemente do que aconteceu em San Diego, no fim de fevereiro, a brasileira desta vez não ofereceu muita resistência e caiu por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/3, a rodada noturna de sábado.