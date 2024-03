No duelo entre o melhor ataque e a pior defesa do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique levou um susto, mas goleou o lanterna Darmstadt por 5 a 2 neste sábado. Com o resultado, diminuiu a vantagem do Bayer Leverkusen na liderança para 7 pontos (67 a 60), mas o rival joga neste domingo contra o Freiburg e pode recompor a margem de 10 pontos.