O Bayer Leverkusen venceu o Freiburg por 3 a 2 neste domingo e retomou a vantagem de 10 pontos na liderança após 26 rodadas no Campeonato Alemão. O time do técnico Xabi Alonso tem 70 pontos contra 60 de Bayern de Munique, que busca seu 12º título consecutivo. Com uma vitória no sábado, o vice-líder havia diminuído momentaneamente a distância para 7 pontos.