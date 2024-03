O Barcelona venceu o Atlético de Madrid por 3 a 0 neste domingo e assumiu a vice-liderança do Campeonato Espanhol. Foi a primeira derrota do time de Madri no Estádio Metropolitano no torneio. Até então, o time tinha 13 vitórias em 14 jogos em seu estádio. Os gols do Barcelona foram marcados por João Félix, Lewandowski e Fermin Lopez.