As brasileiras Bárbara Seixas e Carol Solberg deram um show neste sábado e foram campeãs do Elite 16 de Doha de vôlei de praia. Elas derrotaram na decisão as canadenses Melissa Humana-Paredes e Brandie Wilkerson, que foram algozes de Duda e Ana Patrícia, por duplo 21/18. Na semifinal, deixaram para trás as campeãs mundiais, as americanas Kelly Cheng e Sara Hughes por 2 sets a 1, parciais de 21/11, 17/21 e 15/12.