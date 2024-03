O Corinthians pode não contar com a participação do presidente Augusto Melo no sorteio dos grupos da Copa Sul-Americana nesta segunda-feira, dia 18, em Luque, no Paraguai. Melo foi impedido de embarcar ao país por não apresentar o comprovante de vacinação contra a febre amarela. A informação foi inicialmente publicada pela jornalista Monique Vilela e confirmada pelo Estadão.