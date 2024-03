Com a cabeça voltada no duelo das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, diante da Inter de Milão, na quarta-feira, o Atlético de Madrid fez uma partida atípica neste sábado e perdeu para o Cádiz por 2 a 0, no Nuevo Mirandilla, pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol. O resultado deixou o time de Diego Simeone estacionado na quarta colocação.