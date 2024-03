Thomas Tuchel ganhou um respiro para completar seu ciclo no comando do Bayern de Munique. Já definido que deixará o clube ao fim da temporada, o treinador conseguiu levar a equipe às quartas de final da Liga dos Campeões com virada sob a Lazio na série, graças aos 3 a 0 no Allianz Arena desta terça-feira. Ele continua sonhando em fechar a temporada com um título após queda na Copa da Alemanha e ao ver o Bayer Leverkusen abrir 10 pontos no Alemão.