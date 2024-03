Com dois gols do atacante Ollie Watkins no primeiro tempo e um no final do jogo, o Aston Villa venceu o Luton Town por 3 a 2 neste sábado no Campeonato Inglês. Na quarta posição na tabela, com 55 pontos, o Aston Villa segue com o objetivo de voltar a disputar a Liga dos Campeões após mais de 40 anos.